Frosinone, Longo: "Pronti a rafforzare la squadra. Siamo in crescita"

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, ha parlato nel corso di Radio Anch'io Sport su Radio Rai Uno: "E' normale che visto l'andamento iniziale della squadra, questo risultato poteva sembrare impensabile ma la squadra era in netta crescita rispetto all'inizio della stagione. Da 4-5 partite aveva denotato un miglioramento sotto tutti gli aspetti, a cominciare dalla sfida contro la Juventus. Anche nelle partite dopo abbiamo fatto ottime prestazioni raccogliendo solo un punto. Ieri abbiamo alzato l'asticella con una partita di grande solidità, concedendo pochissimo alla SPAL. Abbiamo fatto nove gol nelle ultime 7 partite, un bottino che ci dà morale in vista dei prossimi match. L'Atalanta è lì solo momentaneamente. Ha organico, struttura e piazza per uscirne velocemente. Diventa un campionato nel campionato tra 5-6 squadre che si giocano 2-3 posti per restare in categoria. Bisognerà essere molto bravi negli scontri diretti e fare qualche punto contro le più forti. A marzo-aprile dovremo arrivare con punti tale da fare la giusta volata. Cambiamento? Quando c'è un miglioramento così netto significa che si migliora sia tatticamente che mentalmente. Giochiamo con un attaccante in più e questo ha dato una bella svolta in avanti. Sicuramente c'era da registrare un equilibrio difensivo per il potenziale offensivo da schierare. Eravamo però anche in netto ritardo per diverse vicissitudini capitate nel primo mese e mezzo di lavoro, che è stato poi il tempo per conoscerci e ripartire dopo la rivoluzione estiva. Dovevamo ricostruire la spina dorsale che qualsiasi squadra ha. Siamo solo all'inizio della crescita, ora dobbiamo trovare la continuità. Il presidente pronto a rinforzare alla rosa? E' una persona di grande spessore, non solo a livello imprenditoriale, ma anche a livello umano. nella nostra situazione ha fatto un'analisi equilibrata, cosa rara nel mondo del calcio. Ha permesso a tutti noi di lavorare con grande serenità. Se noi dovessimo essere nella condizione di giocare la salvezza, ci metterà a disposizione risorse per puntare a questo obiettivi. E' un presidente molto ambizioso e lo ha dimostrato anche con lo stadio. Sono molto attaccato a questa città e a questi colori che mi hanno permesso di vincere il campionato di B. Farò di tutto per portare alla salvezza questo club anche per dare al presidente la possibilità di confrontarsi con il calcio a questi livelli. Il presidente non si vuole fermare e noi dobbiamo aiutarlo a mettere in campo tutte le idee che potrebbe esprimere. Parma? Sapevamo di dover migliorare anche in difesa visti i gol ingenui presi in precedenza. Non possiamo permetterci di commettere questi errori e la solidità difensiva è fondamentale. Noi dobbiamo fare un campionato nel campionato. Bologna e SPAL sono squadre costruite per il nostro stesso obiettivo e lo abbiamo dimostrato. Noi dobbiamo concentrarci e crescere in solidità e compattezza anche contro squadre superiori".