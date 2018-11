Frosinone, Longo: "Punto meritato. Vincendo, non avremmo rubato nulla"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In una intervista concessa a Sky, il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha così parlato dopo lo 0-0 di Parma: "Portiamo a casa un buonissimo punto, oggi per noi non era una partita semplice. Siamo venuti qui per trovare continuità, devo dire che i ragazzi hanno meritato sul campo questo punti. Considerando la partita nel suo complesso, se avessimo vinto non avremmo rubato nulla".