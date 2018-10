Frosinone, Longo: "Raccogliamo i segnali lanciati. Vittoria per Stirpe"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha commentato così a Sky Sport la vittoria in casa della SPAL per 3-0:

"Siamo contenti per la vittoria, abbiamo vissuto un mese difficile. Oggi raccogliamo i segnali che abbiamo lanciato nelle ultime partite: questi tre punti sono fondamentali per l'autostima e la testa dei miei ragazzi. Il nostro campionato comincia oggi, abbiamo trovato l'equilibrio giusto in campo. Siamo partiti nell'eliminare degli errori singoli che abbiamo commesso in passato, anche a difesa schierata. Oggi la squadra è stata molto attente e precisa. Quando concedi poco alla Spal puoi costruire i presupposti per la vittoria".

Poi sulla barba:

"Se non me la taglio per scaramanzia? No è il mese di ritiro (ride, ndr)".

A chi dedica la vittoria?

"La dedico al presidente Stirpe, che oggi si gode la sua prima vittoria stagionale. Ne esistono pochi di uomini come lui".