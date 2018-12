© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ai microfoni di Radio Rai è intervenuto il tecnico del Frosinone Moreno Longo dopo il pareggio contro il Cagliari: “Se c’è un rammarico è quello di non aver chiuso la partita e di non aver fatto il 2-0. Dovevamo chiudere il match quando avevamo la possibilità, abbiamo messo in difficoltà il Cagliari. Non stavamo rischiando quasi nulla fino al gol del pari. Abbiamo avuto almeno 3-4 palle gol per rimettere la partita sul binario giusto per noi. Comunque siamo una squadra che rende la vita difficile a tutti. Ho sensazioni positive sui miei ragazzi che ringrazio per la loro disponibilità, siamo cresciuti e siamo una squadra. Esorto la squadra a non mollare, la sfida sembra impervia e difficile ma con questo spirito possiamo cullare fino alla fine il sogno di questa salvezza. Questo gruppo sta lavorando bene. Il pubblico è stato straordinario, ci incita costantemente. Avremmo voluto ripagarli con una vittoria, li esortiamo a restare al nostro fianco perché con loro possiamo inseguire questa salvezza”.