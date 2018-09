Frosinone, Longo: "Rischio esonero? Penso alla gara contro il Genoa"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha parlato del rischio esonero nella conferenza stampa di questo pomeriggio. "E' indubbio che quando i risultati non arrivano, un tecnico è a rischio. Io sinceramente, penso solo alla sfida di domani. Penso solo ai 95 minuti contro il Genoa. Voglio dare tutto per questa causa, così come il resto dei ragazzi. Le uniche nostre medicine si chiamano vittoria ed entusiasmo", ha detto.