Frosinone, Longo: "Risultato giusto, l'Inter poteva dilagare"

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha commentato ai microfoni di Sky Sport il ko subito per mano dell’Inter a San Siro: “Credo che il risultato sia giusto, il Frosinone deve essere contento per la prima ora di gioco dove ha reso difficile la vita all'Inter con le tre situazioni di Chibsah e Ciofani, poi subendo il 3-0 dovevamo disunirci meno che sapevamo che con le forze che ci venivano meno l'Inter poteva dilagare".

Che certezze avete acquisito con i risultati precedenti a questa sfida?

"Credo che da dopo la quinta partita di campionato siamo diventati squadra: prima eravamo in costruzione dopo la rivoluzione estiva. Anche la diversità fra la B e la A ha creato dei problemi di adattamento, poi abbiamo iniziato un trend diverso che ci ha permesso di fare questa striscia di risultati utili che ci fa ben sperare per il futuro".

Giocare con le big vi aiuta a fare esperienza e migliorare?

"Anche a Torino abbiamo avuto la percezione della nostra crescita e acquisito autostima e convinzione. Quando si vengono ad affrontare queste squadre che lottano per questi obiettivi noi dobbiamo essere più bravi e cercare di fare l'impresa, ma poi dobbiamo sfruttare le opportunità quando giochiamo col Cagliari per agguantare il nostro sogno salvezza".

Il vostro campionato da quante squadre è composto?

"L'Inter ha fatto gol in due momenti perfetti per loro, nel momento dove noi potevamo portare la partita su un binario un po' più congeniale a noi. Io credo che ci sia un lotto di almeno 5-6 squadre che possa lottare per questo obiettivo, anche se rispetto all'anno scorso credo che il livello si sia alzato perché Spal, Empoli, Udinese, Bologna lottano per la salvezza, ma hanno organici di tutto rispetto, si lotterà sui dettagli".