Frosinone, Longo: "Rosso a CR7 in Champions? Sarà meno stanco"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il tecnico del Frosinone Moreno Longo, ha parlato anche del giocatore più atteso della Juventus, Cristiano Ronaldo: "Il momento è difficile, ma non dobbiamo piangerci addosso. Ripartiamo dai minuti positivi proposti contro i blucerchiati. Dobbiamo lasciarci alle spalle le cose negative delle scorse settimane. Ad oggi il Frosinone è alla ricerca di un momento positivo, per iniziare ad avere fiducia. Dispiace per l'espulsione di CR7, anche perché arriverà meno stanco alla sfida di domani sera (ride, ndr)".