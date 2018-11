Frosinone, Longo: "Siamo cresciuti e diventati una squadra vera"

Fonte: fcinternews.it

© foto di Federico Gaetano

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, commenta a InterTV il ko subito a San Siro. "L'Inter ha fatto l'Inter, e per noi è diventata una partita molto probante. Ci portiamo a casa la prima ora di gioco, in cui abbiamo reso un po' difficile la vita all'avversario. Dopo il 2-0 e con meno forze da parte nostra, è venuta fuori la grande squadra allenata da un grande allenatore. Noi, dopo le prime 5-6 partite, siamo cresciuti notevolmente e siamo diventati una squadra. Dobbiamo continuare così: la coesione e l'entusiasmo della striscia positiva devono darci l'autostima per andare a fare punti con coraggio. Diventa difficile fare punti speculando. In questo senso, la prestazione mi conforta".