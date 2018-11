Frosinone, Longo: "Siamo vivi, dobbiamo andare avanti con umiltà"

© foto di Federico Gaetano

Dopo il 3-0 subito in casa dell'Inter, il tecnico del Frosinone Moreno Longo è intervenuto ai microfoni di Radio Rai: "E' stata una buona prestazione fino a che siamo stati in partita, abbiamo fatto quello che il Frosinone doveva fare, abbiamo avuto l'occasione dell'1-1 con il 2-0 l'Inter ha giocato sul velluto, per noi è stato complicato e poi abbiamo concesso l'opportunità all'Inter di chiudere la gara. In un momento di sofferenza come gli ultimi 15 minuti dobbiamo cedere meno, però per il resto della gara ho visto un Frosinone vivo che con coraggio ha cercato di mettere in difficoltà l'Inter".

E' un altro Frosinone?

"E' merito dei ragazzi che si sono messi a disposizione, stanno migliorando la coesione di gruppo e la forza di squadra, non dobbiamo cullarci su quello fatto fino ad adesso, se sappiamo il nostro percorso e sappiamo come farlo abbiamo già un vantaggio".

Sul finale difficile?

"Credo che sia una questione di struttura fisica, diventava impensabile mantenere quei ritmi che loro fanno con naturalezza, man mano che i minuti passano, i giocatori loro fanno meno fatica per caratteristiche, è normale che ti costringono a lavorare di più, con fraseggio e possesso recuperano energie, noi invece non ne avevamo più e negli ultimi 20 minuti aumenta il divario che c'è".

Sui gol subiti?

"I numeri della penultima in classifica sono sempre i più brutti, in questo dobbiamo migliorare molte cose, per l'aspetto difensivo difendere con cinque difensori è il massimo, paghiamo lo scotto dei gol presi con un paio di gare che si è preso l'imbarcata, in questa categoria si può prendere, noi l'abbiamo preso nella fase di costruzione della squadra e con le imbarcate prese contro Samp e Atalanta ti aumentano i gol subiti, ma il Frosinone dalla quinta sesta giornata sta facendo un altro campionato, la squadra ha denotato ottimi miglioramenti che dobbiamo prendere con il giusto equilibrio e andare avanti con umiltà".