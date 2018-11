Frosinone, Longo: "Sono fiducioso, ma le partite durano 95'"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Moreno Longo, allenatore del Frosinone, è intervenuto al termine del match di San Siro. Ecco le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN:

Per 60' abbiamo visto il Frosinone delle scorse quattro giornate.

"Mi conforta, non era facile riprendere dopo la sosta contro l'Inter. Sotto l'aspetto emotivo loro dovevano reagire e lo hanno fatto, ma sono contento dei miei. La squadra ha reso difficile la vita all'Inter, ma quando la stanchezza ha il sopravvento diventa difficile giocare contro queste squadre. Potevamo lavorare meglio negli ultimi 25 minuti, abbiamo concesso troppo. In questo dobbiamo continuare a crescere, le partite durano comunque 95 minuti".

Ora la squadra mi sembra più quadrata.

"Dalla quinta-sesta giornata abbiamo offerto prestazioni diverse. Siamo diventati squadra, la rivoluzione estiva ci ha creato diversi problemi. L'adattamento alla categoria non è facile, c'è un divario tra serie A e serie B. L'atteggiamento mi fa ben sperare, anche perché non è facile fare punti a Milano. Dalla prossima partita dovremo mantenere questo livello e oltre, per tutti la durata della partita".