© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto in conferenza stampa dopo il pari contro la Fiorentina, il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha risposto alle domande su Andrea Pinamonti, nuovamente decisivo con una sua rete, elogiando il giovane centravanti: “Ho grandissima considerazione nei suoi confronti, lo vedo allenarsi durante la settimana, bisogna trovare il modo di farlo coesistere nel nostro modulo. Avevamo trovato una quadra con due trequartisti ed una punta, con questo modulo Pinamonti se la gioca con Daniel Cifoani. - continua Longo come riporta Tuttofrosinone.it - È un ragazzo umile ed ha un modo di porsi che lo aiuterà a migliorare, lavorando si guadagnerà uno spazio in più. Sono sicuro che non sarà l'ultima soddisfazione che ci darà.