Frosinone, Longo: "Usciamo dal campo con rammarico"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il pareggio interno contro l’Empoli, il tecnico del Frosinone Moreno Longo ha parlato ai microfoni di Radio Rai: “Oggi usciamo con rammarico dal campo anche perchè abbiamo disputato una buona partita, in crescendo rispetto a Genoa e Torino. Abbiamo avuto secondo me l’opportunità di andare in vantaggio ma purtroppo non siamo stati attenti su due palle inattive che ci hanno impedito di arrivare alla vittoria”.

Cosa fare ora?

“Dobbiamo migliorare. Sappiamo che quando c’è un gol subito si può far meglio in qualcosa. Sul primo gol abbiamo lavorato non bene, sul secondo, con un tiro da fuori passato in mezzo a molte maglie, non posso addossare colpe ai miei ragazzi”.