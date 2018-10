Frosinone, Longo: "Vittoria fondamentale. Forse il ritiro ci è servito"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Moreno Longo, tecnico del Frosinone, ha così commentato a Radio Rai la prima vittoria dei ciociari, ottenuta sul campo della SPAL: “Arrivata una vittoria fondamentale per proseguire. Arriva dopo altre prestazioni nella quale la squadra era cresciuta. Oggi raccogliamo quel lavoro che siamo riusciti a fare tutti insieme in un momento di grande difficoltà. Proseguiamo sapendo di dover lottare come fatto adesso. Il ritiro è finito ieri, e l'ho detto. Al di là del risultato di oggi, era giusto chiudere questa situazione. Non era una questione punitiva: lo voleva il presidente per fare ciò che non si è potuto in estate. La squadra aveva bisogno di conoscersi e oggi si può dire che sia servito. Parole del presidente? Giusto che esprima il suo pensiero, ci manca solo che non volesse di più. Il merito è dei ragazzi che non mollano mai: questa è la caratteristica che non potrà mai mancare. Affrontavamo una squadra di qualità, che si è migliorata negli anni ed è una realtà di oggi. Non serve recriminare su cosa abbia condizionato l'inizio di stagione: avevamo tante cose da sistemare. Il presidente è riuscito a fare un'analisi lucida e equilibrata, permettendoci di lavorare in una direzione giusta. Oggi la squadra ha giocato bene in difesa”.