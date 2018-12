Frosinone-Milan, le formazioni: Calhanoglu mezzala, Pinamonti dal 1'

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sarà Frosinone-Milan ad aprire il Boxing Day della Serie A. Al Benito Stirpe andrà in scena una sfida importantissima per due squadre che, per motivi opposti, non stanno vivendo un momento particolarmente brillante. I padroni di di casa, costretti a cambiare allenatore prima dello scontro diretto con l'Udinese, hanno bisogno di punti per riavvicinare la zona salvezza, al momento distante cinque lunghezze; non va meglio ai rossoneri, reduci da appena due punti conquistati nelle ultime tre partite disputate e zero gol fatti. Gattuso è in bilico e c'è aria di rivoluzione, che potrebbe coinvolgere l'acquisto più importante dello scorso mercato, Gonzalo Higuain.

Marco Baroni conferma il 3-5-2 con cui ha ottenuto un prezioso pareggio a Udine. Tre le novità: Pinamonti, schierato al posto di Ciofani nel ruolo di prima punta, Crisetig per Cassata in mezzo e Ghiglione per Zampano sulla corsia destra. Scelte quasi obbligate per Gattuso, che ritrova Kessié e Bakayoko dopo le squalifiche ma perde Suso. Con i due rientranti, a centrocampo ci sarà Calhanoglu, mentre davanti giocano Castillejo, Higuain e Cutrone.

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Ariaudo, Krajnc; Ghiglione, Chibsah, Maiello, Crisetig, Beghetto; Ciano, Pinamonti

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessie, Bakayoko, Calhanoglu; Castillejo, Higuain, Cutrone.