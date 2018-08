Frosinone, Molinaro: "L'Atalanta ha qualità e forza. Dobbiamo migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Cristian Molinaro, esterno del Frosinone, è intervenuto al termine del match perso contro l'Atalanta. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport:

Oggi che cosa è mancato al Frosinone?

"Abbiamo avuto la possibilità di passare in vantaggio. Dal 2-0 in poi abbiamo cercato di fare un po' di pressione. Loro poi hanno una qualità e una forza che ci ha messo in difficoltà. Nel primo tempo si sono viste cose positive rispetto agli errori commessi nel secondo tempo".

Un giudizio sulla prestazione di Gomez.

"Lui è indubbiamente un gran giocatore, ha delle qualità che vanno al di sopra di altri giocatori. La differenza la fa la determinazione con cui approccia le partite".

Ciano che qualità ha?

"Lui quando si accende può cambiare le sorti della partita. Ha gamba e qualità. Ha un sinistro magico. Indubbiamente farà bene quest'anno. La cosa importante è evitare il calo di concentrazione".

Voi più esperti potete dare qualcosa in più?

"Indubbiamente c'è della qualità per far bene, per proporre gioco. Il Frosinone ha cambiato molto e stiamo cercando di mettere in campo le idee del mister. Oggi qualcosina si è vista ma da parte di tutti bisogna fare qualcosa di più. Il primo tempo è stato così come lo avevamo preparato. L'obiettivo era quello di giocare con le due punte. Appena i meccanismi verranno migliorati andrà meglio".