Frosinone, niente Nsame: lo Young Boys lo ha tolto dal mercato

Niente Frosinone per Jean-Pierre Nsame. Come riporta tg24, lo Young Boys avrebbe infatti deciso di togliere momentaneamente dal mercato il proprio attaccante. Il classe '93, ieri, aveva però già dato il suo ok ai ciociari, che dovranno adesso puntare quindi su altri obiettivi per rinforzare il reparto offensivo.