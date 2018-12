Frosinone, non solo Ardaiz: tanti giocatori con le valigie in mano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

I colleghi di TuttoFrosinone.com parlano del mercato in uscita del club ciociaro in vista della sessione di gennaio. Detto di Ardaiz, che tornerà al Chiasso dopo la rescissione (CLICCA QUI) , in uscita ci sono anche altri giocatori che non hanno trovato spazio o che non hanno reso secondo le aspettative. Fra quelli che potrebbero partire, si legge, ci sono Besea, Matarese, Perica, Hallfredsson, Soddimo e Crisetig.