© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il Frosinone cerca rinforzi per puntare alla salvezza, spiega Il Corriere dello Sport. Spunta il nome di Jean Pierre Nsame, venticinquenne punta dello Young Boys, alternativa a Marcello Trotta, ventiseienne del Sassuolo. In uscita, di ritorno a Udine, Stipe Perica, mentre Daniel Ciofani ha avuto qualche problema negli ultimi giorni. Rescissione, invece, per Joaquin Ardaiz.