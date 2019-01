Frosinone, occhi su Sau: proposto lo scambio con Ciano

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ultime di mercato per un Frosinone che sembra intenzionato a cambiare tantissimo per provare a raggiungere la salvezza in Serie A: l'obiettivo, secondo Sky, è Marco Sau del Cagliari, un solo gol in 15 presenze ques'anno. Ai sardi andrebbe il cartellino di Camillo Ciano, ma la trattativa non sembra semplice.