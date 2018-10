© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Frosinone in ritiro a tempo indeterminato. Come riporta 'Tuttofrosinone', il presidente Maurizio Stirpe ha annunciato dopo la conferma di Longo che la squadra da oggi, al termine della seduta di allenamento che si svolgerà come di consueto alla Città dello sport di Ferentino, alloggerà a Roma presso l'Hotel Mancini fino a giovedì, giorno della partenza in direzione Torino dove venerdì sera affronteranno i granata di Mazzarri.