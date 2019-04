Frosinone, Paganini: "C'è rammarico per ieri. Napoli, siamo pronti"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Luca Paganini, calciatore del Frosinone, ha parlato attraverso il sito ufficiale del club ciociaro dopo la sconfitta per 1-0 contro il Cagliari. "C'è tanto rammarico, abbiamo avuto occasioni importanti che andavano sfruttate meglio. Peccato, la gara poteva andare in un'altra direzione", ha detto.

E' mancato il giusto piglio nella ripresa? "Sì, è mancata brillantezza. Loro si sono difesi bene, non siamo riusciti a trovare il gol. Se avessimo segnato, la gara sarebbe cambiata. Magari avremmo vinto".

Come si prepara la gara col Napoli? "Siamo consapevoli di sfidare una squadra forte, che gioca a calcio e ha talento oltre una rosa importante. Noi dobbiamo essere consapevoli di aver un organico che in campo mette tutto. Prepararemo bene la sfida, proveremo a conquistare un'altra vittoria in casa".