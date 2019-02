Frosinone, Paganini e il ko con la Juve: "Non era la gara da vincere"

© foto di Federico Gaetano

Tornato in campo dopo oltre sette mesi, l'attaccante del Frosinone Luca Paganini è tornato sul match perso venerdì sera all'Allianz Stadium contro la Juventus: "E' stata un partita complicata contro una squadra blasonata che ha dimostrato tutto il suo valore. Qualche buona azione da parte nostra c’è stata, abbiamo interpretato bene la gara sotto l’aspetto della determinazione ma dobbiamo dire che non sono certo queste le partite che il Frosinone deve vincere. L'impostazione di gioco è stata positiva", ha detto Paganini che tramite i canali ufficiali del club ha anche parlato della prossima partita. "La Roma è una squadra importante ma noi possiamo fare la nostra partita e portare a casa dei punti davvero pesanti. Dobbiamo farlo per noi e per i nostri tifosi che sono sempre presenti".