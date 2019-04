Frosinone-Parma 2-1 dopo i primi 45': Valzania grande protagonista

© foto di Federico Gaetano

Termina sul risultato di 2-1 il primo tempo della sfida tra Frosinone e Parma, in corso di svolgimento al Benito Stirpe stasera, come gara della 30^ giornata di Serie A. Nei primi 45' Frosinone sicuramente più aggressivo e ospiti che cercano di difendere con ordine e ripartire con pericolosità, tattica che però si concretizza raramente. I ciociari giocano molto sugli esterni, sfruttando le torri messe in campo da Baroni, ma è una giocata di un singolo a spostare gli equilibri dal riposo.

BOTTA E RISPOSTA - Andrea Pinamonti sblocca la partita al primo vero tiro in porta: cross di Valzania da sinistra, buco difensivo di Sierralta e tocco a centroarea del giovane centravanti di scuola Inter, che fa 1-0. Gialloazzurri subito a condurre e per il Parma, praticamente senza attaccanti di ruolo, ora si fa dura. La reazione del Parma c'è e arriverebbe anche il gol del pareggio, annullato però inizialmente da Manganiello per fuorigioco millimetrico di Barillà su conclusione di Gagliolo: dopo un lungo consulto col VAR, arriva però l'ok che fa esplodere di gioia il Parma, bravo e fortunato a capitalizzare la prima vera occasione della propria gara.

BOMBA VALZANIA - Il Frosinone si riporta in vantaggio proprio nei minuti di recupero della gara: bomba di Luca Valzania, che col destro incrocia e batte Sepe sul secondo palo, gonfiando per la seconda volta la porta di Sepe. Ciociari che ottengono così un vantaggio meritatissimo, visto che trenta secondi prima era stata la traversa a salvare Sepe su bolide dal limite dell'area di Pinamonti, altro grandissimo protagonista della sfida di stasera.