Frosinone-Parma, le formazioni: doppia rivoluzione, ciociari col tridente

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Attraverso i rispettivi canali ufficiali, Frosinone e Parma hanno reso noti i rispettivi undici per la gara di stasera al Benito Stirpe: tante le novità nei ciociari, che cambiano anche modulo, schierando un offensivo tridente per provare a superare le resistenze del Parma, che di certo può giocare su due risultati su tre stasera. Ciano giostrerà alle spalle di Trotta e Pinamonti, con Ciofani dunque in panchina inizialmente. Offensivo anche il centrocampo, dove come esterni troviamo Paganini e Beghetto, mentre al centro ecco Sammarco e Valzania. Sempre tre in difesa, sono Brighenti, Salamon e Capuano (alla 100esima in A), davanti a Sportiello.

Nel Parma, in formazione ampiamente rimaneggiata, le novità sono altrettante: sempre 4-3-3, con Gagliolo ancora a sinistra e Iacoponi che si sposta al centro per affiancare Sierralta, mandando in panchina Bastoni. A destra si schiera Gazzola, mentre a centrocampo col rientro di Barillà la situazione è quasi "normale", vista la conferma di Scozzarella e Kucka. Attacco tutto pepe grazie alla presenta di tre attaccanti piccoli come Sprocati, Siligardi e Schiappacasse: per l'uruguaiano è l'esordio assoluto da titolare in Serie A.

FROSINONE (3-4-1-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Capuano; Paganini, Sammarco, Valzania, Beghetto; Ciano; Trotta, Pinamonti.

A disposizione: Iacobucci, Goldaniga, Ariaudo, Zampano, Ghiglione, Chibsah, Maiello, Cassata, Molinaro, Dionisi, Ciofani.

Allenatore: Baroni.

PARMA (4-3-3): Sepe, Gazzola, Iacoponi, Sierralta, Gagliolo; Kucka, Scozzarella, Barillà; Sprocati, Siligardi, Schiappacasse.

A disposizione: Frattali, Brazao, Dimarco, Stulac, Diakhate, Ceravolo, Machin, Gobbi, Rigoni, Dezi, Bastoni.

Allenatore: D'Aversa.