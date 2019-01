Frosinone, per il centrocampo c'è l'idea Samaris del Benfica

© foto di Federico De Luca

Nome nuovo per il centrocampo del Frosinone riportato da Sky Sport. Secondo l'emittente il club ciociaro è sulle tracce di Andreas Samaris, greco classe '89 di proprietà del Benfica. Il giocatore non sta trovando spazio col club lusitano (solo 2 le presenze in campionato), da qui l'idea del Frosinone per questa sessione invernale di mercato.