Il Frosinone potrebbe intervenire sul mercato per consegnare un nuovo attaccante a Moreno Longo. Quello offensivo, secondo Tuttosport, è il reparto più in difficoltà e per questo la dirigenza sta pensando anche allo svincolato Raffaele Palladino, per aggiungere tecnica ed esperienza alla rosa dei canarini.