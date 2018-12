© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Nuova idea per la difesa del Frosinone. Ieri il presidente Stirpe ha annunciato l'intenzione di rinforzare in modo massiccio la squadra, secondo quanto riferito da tuttofrosinone.com uno dei profili di maggior interesse per il reparto arretrato sarebbe quello di Ervin Zukanovic del Genoa. Trattativa aperta, ma in buono stato d'avanzamento.