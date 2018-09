Frosinone, Perica: "Difficile ottenere subito grandi risultati"

FIORENTINA, BIRAGHI NON SI MUOVE FINO A GIUGNO. NAPOLI PRONTO AD UN TRIS DI RINNOVI, MENTRE LA ROMA PENSA AI GIOVANI: DE JONG E LAINEZ. IL MILAN PUNTA MELEGONI, MENTRE IL TORINO E' PRONTO A BLINDARE IAGO FALQUE Mario Giuffredi, agente del difensore della Fiorentina e della Nazionale...

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 settembre

Italia, Chiellini: "La Nazionale non si può lasciare"

Fiorentina, Ceccherini: "Ho detto subito sì. Lavoro per avere spazio"

Chiellini: "Felice per Bonucci. Voglio giocare con lui fino al mio ritiro"

Roma, Santon: "Non dobbiamo perdere l'entusiasmo"

Serie A, live dai campi - Roma in campo. Frosinone, out Campbell

Ag. Biraghi: "A Gattuso piace ma a gennaio resta in viola"

Under 21, furia Di Biagio: "Mi aspettavo delle risposte diverse"

Cagliari, Pavoletti: "Non accontentiamoci. Speravo in chiamata Mancini"

Cagliari, Padoin: "Sorpreso da Srna, lavoriamo per fermare il Milan"

Ittihad smentisce l'interesse per la Samp: "Notizie totalmente infondate"

Bernardeschi: "Reagire per riportare l'Italia dove merita di stare"

Frosinone, Zampano: "Daremo tutto per la prima allo 'Stirpe'"

Under 20, successo all'esordio all'8 Nazioni: doppietta di Kean

Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 6 settembre

Intervistato da Lazio Style Channel , l'attaccante del Frosinone, Stipe Perica, ha parlato del momento della sua squadra. "Siamo un bel gruppo e mi piace il progetto del Frosinone, ma quando ci sono tanti giocatori nuovi non è facile ottenere subito grandi risultati".

Invio richiesta in corso...

La Spal con Semplici in panchina e Petagna

Il Frosinone rinnovato in estate

Il Chievo per l'ennesima impresa

Il Bologna con Inzaghi in panchina

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy