© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Stipe Perica lascerà il Frosinone già in questa finestra di mercato. L'attaccante croato, in prestito temporaneo al club ciociaro, tornerà dunque alla base, ma non vestirà la maglia dell'Udinese. Per lui, secondo le informazioni riportate da Sportitalia, è prevista una nuova avventura all'estero.