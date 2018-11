© foto di Federico Gaetano

Andrea Pinamonti, autore del pareggio per il suo Frosinone contro la Fiorentina, ha così parlato a Sky Sport subito dopo il fischio finale: "Fare un punto era molto importanti. Venivamo da tre risultati utili con squadre della nostra parte di classifica, ci serviva farlo anche contro squadre più forte. Non smuove la classifica ma è fondamentale. Questa squadra aveva bisogno di tempo visti i tanti nuovi. Il lavoro paga sempre, abbiamo fatto settimane durissime e questo è il risultato. Quando hai l'occasione di entrare e sei giovane come me devi mettere tutta la cattiveria possibile e rimanere senza fiato. Se sogno Italia? Io mi alleno al massimo, valuteranno gli addetti ai lavori. Se mi chiameranno risponderò".