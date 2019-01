Frosinone, Pinamonti: "Scelta giusta, ho trovato un ambiente fantastico"

© foto di Federico Gaetano

Andrea Pinamonti ha parlato ospite negli studi di Radio Day nella trasmissione Passione Frosinone. Questi alcuni passaggi riportati dal sito ufficiale del club: "Sono grato alla gente di Frosinone – esordisce così Pinamonti-, mi sono sempre stati accanto, nonostante sia arrivato qui praticamente da sconosciuto, tutto questo mi ha dato ancora più forza. Gli applausi di domenica? fanno piacere, ma sono passati in secondo piano, visto il risultato. Il mio obiettivo? Giocare il più possibile e aiutare il Frosinone a raggiungere la salvezza, fino ad ora sono abbastanza soddisfatto del mio score personale. Come è nata la trattativa che mi ha portato a Frosinone? Avevo voglia di mettermi in gioco nella massima serie, ho scelto Frosinone dopo qualche giorno di trattativa, la società giallazzurra ha creduto fin da subito in me e questo ha fatto la differenza. Sono soddisfatto della mia scelta, qui ho trovato un ambiente fantastico".