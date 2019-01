Frosinone, ricca offerta per Schiattarella: SPAL non pareggia la proposta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Pasquale Schiattarella sembra pronto a salutare la SPAL per accettare la corte del Frosinone. La Nuova Ferrara in edicola riporta qualche dettaglio dell'offerta ciociara al calciatore: contratto con un ricco ingaggio valido fino al giugno 2021. Nella sostanza, due anni e mezzo di contratto, prolungando di una stagione il vincolo con gli estensi attualmente in scadenza giugno 2020. Schiattarella ha succesisvamente sondato il club biancazzurro per capirne la disponibilità ad allinearsi su quanto messo in tavola dal Frosinone, ma la SPAL non sembra avere intenzione di pareggiare la proposta del club laziale.