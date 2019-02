© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Clamoroso uno-due della Roma, che in un minuto e mezzo ribalta completamente il risultato allo Stirpe. Dzeko approfitta di una dormita in area di Goldaniga per battere Sportiello con un tiro ben angolato (30') e firmare il pareggio. Poi è lo stesso bosniaco ad avviare una ripartenza micidiale che porta prima al tiro El Shaarawy e infine al tap-in sotto porta Pellegrini (32'). Cambia tutto, quindi, nell'anticipo del 25° turno di Serie A: da 1-0 a 1-2.