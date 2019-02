Frosinone-Roma, le formazioni ufficiali: Zaniolo in panchina, torna Perotti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo le vittorie di Milan e Torino, stasera tocca a Frosinone e Roma scendere in campo per il 25° turno di Serie A (fischio d'inizio ore 20:30 al Benito Stirpe). Mister Di Francesco fa riposare, almeno all'inizio, il giovane Zaniolo e ripropone dal 1' Perotti. In difesa si rivede invece Marcano, che sostituisce Fazio, con Santon terzino destro e Florenzi fuori. Tra le fila ciociare, tandem d'attacco Ciano-Ciofani: Pinamonti perde il ballottaggio e si accomoda in panchina. Queste le formazioni ufficiali nel dettaglio:

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Goldaniga, Salamon, Capuano; Zampano, Chibsah, Viviani, Cassata, Beghetto; Ciano, Ciofani. A disp.: Iacobucci, Marcianò, Krajnc, Brighenti, Verde, Molinaro, Sammarco, Maiello, Valzania, Gori, Trotta, Pinamonti. All.: Marco Baroni.

Roma (4-2-3-1): Olsen; Santon, Manolas, Marcano, Kolarov; Nzonzi, De Rossi; El Shaarawy, Pellegrini, Perotti; Dzeko. A disp.: Mirante, Fuzato, Fazio, Juan Jesus, Florenzi, Cristante, Coric, Pastore, Zaniolo, Kluivert. All.: Eusebio Di Francesco.