Frosinone, Salamon: "Salvezza non impossibile. Longo è importante"

© foto di Federico De Luca

Ha parlato nella sala stampa dello stadio Benito Stirpe il difensore del Frosinone, Bartozs Salamon. Queste alcune delle sue parole riportate da tuttofrosinone.com: "Perché ho cambiato ruolo? Noi calciatori decidiamo poco, siamo a disposizione degli allenatori. Fino a 21 anni mi hanno utilizzato da centrocampista poi a Brescia Calori ha visto in me delle qualità per fare il difensore centrale e in breve tempo ho imparato questo nuovo ruolo. La Lazio è una squadra molto forte ma anche l'anno scorso con la Spal siamo riusciti a dare filo da torcere a grandi squadre quindi domenica andremo in campo per far bene. Se ci salveremo? Non prevedo il futuro ma faremo di tutto per salvarci. Giocheremo con determinazione e concentrazione. Sappiamo che non è facile ma non è impossibile. Faremo di tutto per salvarci. Cosa posso dare alla squadra? Voglio mettere a disposizione della squadra la mia professionalità. È il terzo anno di fila che gioco in una neopromossa e finora mi sono salvato sia con il Cagliari che con la Spal. Ci vuole equilibrio sia nelle sconfitte che nelle vittorie. La società ha allestito una buona squadra, ora spetta a noi. Mister Longo? È molto importante, lo sto conoscendo adesso e si sta dimostrando molto bravo nel darci le motivazioni giuste sia prima che durante la gara. Ripeto è molto importante per noi".