Frosinone, Salvini: "Risultato determinante per un'azienda che fa calcio"

Il Responsabile dell'Area Tecnica del Frosinone Ernesto Salvini ha parlato ai microfoni di Sky Sport della situazione di Moreno Longo: "E' chiaro che il calcio ha i suoi percorsi. Per un'azienda che fa calcio il risultato diventa determinante per tante altre cose. Come in ogni azienda quando il ristato non arriva, in generale, si prendono provvedimenti. Non è possibile vivere di ricordi. Io sto a Frosinone da 12 anni, tutto sommato il percorso che abbiamo iniziato è lungo che ha portato grandissime soddisfazioni ma, io per primo come responsabile dell'area tecnica, nel momento in cui l'azione non inizia a ottenere risultati mi metto in discussione e così si devono mettere in discussione tutti".