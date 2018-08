Frosinone, Salvini: "Servirebbe tempo, ma sappiamo che non c'è"

Ernesto Salvini, direttore dell'area tecnica del Frosinone, ha parlato a DAZN a margine della partita pareggiata contro il Bologna: "Normale che non ci sia ancora quella struttura consolidata e che qualche pecca sia uscita fuori. Abbiamo bisogno di tempo ma sappiamo che non ce n'è: dovremo far di tutto pur d'accorciare tempi di assembramento e darci da fare per capire immediatamente quali sono le volontà della società e le strategie dell'allenatore".