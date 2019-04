Frosinone, Salvini: "VAR? Ogni innovazione peggiora il calcio"

Ernesto Salvini, direttore generale del Frosinone, ha parlato a Radio Sportiva dopo la vittoria interna contro il Parma: "Ci siamo ripresi i punti che ultimamente non eravamo riusciti a prenderci contro avversarie più quotate di noi. E quando vengono queste vittorie in modo un po' particolare, il calcio insegna che magari si innesca qualcosa di positivo. Il VAR? Non gradisco molto il Var perché il calcio è qualcosa da vivere all'istante. In situazioni come quella di ieri è proprio un meccanismo che non concepisco: ogni volta che c'è qualche innovazione nel calcio si finisce per peggiorarlo. Col Var ci sono troppe pause e non sta venendo utilizzato secondo quelle che erano le finalità iniziali: dovrebbe intervenire solo in casi clamorosi. Altrimenti, di questo passo potremmo sostituire l'arbitro con un drone. Piuttosto che il Var, per migliorare il calcio basta togliersi la cultura del sospetto e pensare che l'arbitro può sbagliare come può sbagliare un calciatore. La lotta salvezza? E' chiaro che debbano subentrare tante coincidenze per poter trasformare questo sogno da utopia a realtà, ma noi per amor proprio e dei tifosi dobbiamo lottare fino in fondo, continuando a giocare come stiamo facendo".