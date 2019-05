Frosinone, Sammarco: "Dispiace per la retrocessione, tifosi eroici oggi"

© foto di Federico Gaetano

Il centrocampista del Frosinone Paolo Sammarco, intervistato dai canali ufficiali dei ciociari, ha commentato così il 2-2 col Sassuolo e la conseguente retrocessione: "Oggi volevamo vincere a tutti i costi, non solo per evitare la retrocessione ma anche per una questione di prestigio. Il Sassuolo gioca un gran calcio e fare bene contro di loro voleva dire molto".

Sul suo bel gol al Mapei: "Me lo tengo stretto questo gol. Lo voglio condividere con la mia famiglia, mia moglie, i bambini che ogni volta mi danno la forza di andare avanti. Anche lo staff è stato molto importante in una stagione complicata come questa, soprattutto Mizzoni e Capogna che mi sono sempre stati vicino”.

Sulla partita di oggi: "Nel secondo tempo con un modulo diverso ci hanno messo in difficoltà. Noi siamo andati in affanno e non siamo riusciti a tenere su dei palloni importanti che ci potevano far respirare. È un gran peccato per il primo gol preso ingenuamente. Portarla più avanti poteva significare vincerla".

Un messaggio ai tifosi: "I tifosi sono stati degli eroi oggi. Ci hanno incitato per tutto il tempo sotto una pioggia pazzesca. Non possiamo che ringraziarli per l’attaccamento e la passione che dimostrano ogni domenica".