Frosinone-Samp, 0-1 al 45'. I ciociari reagiscono ma per ora decide Quaglia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il conto dei corner dice Frosinone, ma è la Sampdoria a chiudere in vantaggio il primo tempo del posticipo al Benito Stirpe: 1-0 per i blucerchiati, a segno il solito e immenso Fabio Quagliarella poco dopo il decimo di gioco, su errore difensivo dei ciociari e assist di Barreto. Grande avvio doriano, poi il gol cambia le dinamiche della partita, col Frosinone che reagisce, spinge sull'acceleratore e colpisce anche una traversa con Brighenti. Per ora, però, non basta: all'intervallo è Frosinone-Sampdoria 0-1, gol di Quagliarella.