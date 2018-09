Frosinone-Samp 0-2, raddoppio doriano: assist Quagliarella, gol Caprari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Subito Sampdoria, subito raddoppio: 2-0 sul Frosinone. La rete, in questo caso, è di Gianluca Caprari, ma lo zampino di Quagliarella c'è sempre. Azione di Linetty per vie centrali, il polacco apre a sinistra per Quagliarella, che crossa a centro area, dove l'ex attaccante del Pescara incrocia benissimo con una gran girata. Frosinone zero, Sampdoria due: Caprari dopo Quagliarella, su assist di Quagliarella.