Frosinone-Sampdoria, formazioni: Giampaolo con Caprari trequartista

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il Frosinone ritrova il Benito Stirpe e, in attesa di novità sul fronte dell'eventuale penalizzazione in campionato, cerca la prima vittoria in questa stagione. Per farlo, Longo conferma la coppia Ciano-Perica in attacco, con Krajnc preferito a Capuano in difesa e Soddimo come interno di centrocampo al posto di Hallfredsson.

La Sampdoria risponde col suo classico 4-3-1-2: sulla trequarti Caprari vince il ballottaggio con Ramirez per partire dal primo minuto. In difesa non recupera Tonelli: Colley dal primo minuto. A centrocampo, preferito Linetty a Jankto.

Le formazioni ufficiali di Frosinone-Sampdoria

Frosinone (3-5-2): Sportiello; Brighenti, Salamon, Krajnc; Zampano, Chibsah, Maiello, Soddimo, Molinaro; Ciano, Perica. Allenatore: Moreno Longo.

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Linetty, Ekdal, Barreto; Caprari; Defrel, Quagliarella. Allenatore: Marco Giampaolo.