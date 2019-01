Frosinone si rivoluziona sul mercato. Ma l'impresa è della vecchia guardia

Bologna-Frosinone 0-4

© foto di Federico Gaetano

Quattro nuovi acquisti, potenzialmente quattro titolari. Federico Viviani, Marcello Trotta, Luca Valzania, Stefan Simic. Quattro giocatori che, oggi pomeriggio, non hanno però giocato dal 1' e soltanto l'ex punta del Sassuolo è entrata a risultato acquisito. Una rivoluzione d'inverno che però passa anche dalle conferme del passato. Pensare che Ciano e compagni avessero bisogno dello stimolo dell'arrivo di nuovi giocatori sarebbe ingiusto e ingeneroso, ma è chiaro che la vecchia guardia dei ciociari si è fatta sentire. Sulla sinistra Andrea Beghetto ha ufficialmente spodestato da mesi Cristian Molinaro, i due assist del primo tempo suggellano la sua indiscutibile titolarità. Andrea Pinamonti, silenziosamente, ha preso il posto di Joel Campbell, deludente e ora con le valigie in mano mentre in mezzo Raffaele Maiello con le unghie, coi denti e con le geometrie ha dimostrato di non voler lasciare campo e vita facile a Viviani. Cambierà, chiaramente, Baroni, perché l'ex SPAL è potenzialmente il colpo più caro della storia del club se verrà riscattato in estate e perché i rinforzi sono stati presi dalla società in sintonia con l'allenatore. Però il fatto che oggi sia arrivata una risposta dalla vecchia guardia è importante. Per credere nel sogno salvezza.