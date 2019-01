Frosinone, si lavora per convincere il greco Samaris del Benfica

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il Frosinone ha messo gli occhi su Andreas Samaris, centrocampista di proprietà del Benfica. La società del patron Stirpe - fa sapere Sky Sport - vuole convincere il calciatore greco classe '89, in scadenza contrattuale. Per mister Baroni, dunque, potrebbe a breve arrivare un rinforzo per il centrocampo.