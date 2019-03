© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ultima spiaggia per il Frosinone di Marco Baroni, costretto a conquistare l'intera posta in palio nello scontro diretto contro la SPAL per sperare ancora nella salvezza. Sono otto i punti di distacco dall'Empoli, che occupa attualmente la quartultima posizione in classifica. Per questa sfida importante, il tecnico dei ciociari si gioca il tutto per tutto con una formazione quasi sperimentale, con Ghiglione, Paganini e Beghetto in campo dal 1' e la coppia Pinamonti-Ciofani davanti. La SPAL risponde con il classico 3-5-2: Leonardo Semplici schiera la miglior formazione possibile per provare a ottenere punti preziosi. Queste le scelte ufficiali:

FROSINONE (3-5-2): Sportiello; Salamon, Ariaudo, Brighenti; Ghiglione, Paganini, Viviani, Valzania, Beghetto; Ciofani, Pinamonti.

SPAL (3-5-2): Viviano; Bonifazi, Cionek, Vicari; Lazzari, Kurtic, Missiroli, Murgia, Fares; Antenucci, Petagna.