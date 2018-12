Frosinone, Sportiello: "Col Cagliari un pari che sa di sconfitta"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Attraverso i canali ufficiali del Frosinone, il portiere dei ciociari Marco Sportiello ha commentato il pari contro il Cagliari. "C'è grande rammarico, serviva gestire meglio la palla nel corso della ripresa. Invece abbiamo dato coraggio al Cagliari che poi ha trovato il pareggio, se non chiudi le gare alla fine paghi gli errori. Portiamo a casa questo punto che sa di sconfitta. Io e Cragno protagonisti? Cragno ha disputato un'ottima partita, non è la prima volta che accade. Ha portato un punto importante al Cagliari, ma ci sono anche dei nostri demeriti. Non abbiamo gestito bene la palla, non abbiamo alzato il ritmo. Sfida al Napoli nel prossimo turno? Sarà complicata, conosciamo le difficoltà. Sarà una grande gara al San Paolo, gli azzurri metteranno grande intensità. Dovremo essere bravi a sfruttare ogni occasione, subendo il meno possibile", le parole dell'estremo difensore.