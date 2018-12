© foto di Federico Gaetano

Al termine di Chievo Verona-Frosinone ha parlato in mixed zone Marco Sportiello. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Tuttofrosinone.com

"Sicuramente abbiamo fatto male con il Chievo. Abbiamo pagato le tre partite in una settimana. Dovevamo fare nostra la partita con la stessa cattiveria messa con il MIlan. Adesso si fa dura soprattutto perché ora c'è la sosta e saremo nervosi. E' mancato un po' tutto, non ha aiutato la terza partita in tre giorni ma lo era anche per loro. Non siamo riusciti ad essere pericolosi pur avendo avuto un''occasione con Chibsah. Non siamo stati pericolosi di squadra. Peccato, si fa dura ma noi ci crediamo sempre costruendo la nostra salvezza in casa. Dobbiamo fare qualche strappo importante, con pareggi e sconfitte non si muove più di tanto la classifica. Sicuramente con Baroni giochiamo con la difesa più alta e siamo più aggressivi anche se con il Chievo lo siamo stati di meno. Stiamo seguendo il mister come prima seguivamo Longo. La sosta servirà anche a farsi un esame di coscienza e capire che bisogna dare di più tutti quanti. Forse è un bene che ci sia la sosta per preparare bene la gara con l'Atalanta"