© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervenuto nella zona mista del Benito Stirpe, il portiere del Frosinone Marco Sportiello si è così espresso in seguito alla sconfitta casalinga rimediata dai giallazzurri contro l'Inter: "Peccato per il primo tempo - riporta FcInterNews.it -. Nella prima parte di gara abbiamo sbagliato. Poi gli episodi ci hanno tagliato le gambe. Nella ripresa, dopo il gol, abbiamo riaperto la partita e avremmo potuto anche pareggiare. Giocare contro l'Inter è difficile, perché è una squadra forte con grandi palleggiatori. La salvezza non l'abbiamo persa oggi, ma prima: quella di oggi era una gara difficile contro una grande squadra".

Sul rush finale di campionato: "Avevamo vinto due gare di fila, ma dalle altre alle fine abbiamo recuperato poco perché anche loro hanno vinto. Dovevamo fare prima quelle vittorie, ora giocheremo queste ultime partite finché la matematica non ci condanna".