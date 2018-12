© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Marco Sportiello, portiere del Frosinone, ha parlato in zona mista al termine del pareggio contro il Cagliari: "A inizio stagione potevamo fare meglio. Non so di chi siano i demeriti, forse di tutti, con una squadra che non si era ancora amalgamata. Non abbiamo fatto quanto avremmo potuto. Anche contro il Cagliari avevamo una grande occasione per avvicinarci al treno salvezza, ma non ci siamo riusciti. Dobbiamo dare di più tutti ed essere più concreti. Dobbiamo recuperare la spensieratezza, se giochiamo in questo modo, si può fare bene. Finito il primo tempo ci siamo un po' seduti e questo è stato il nostro errore. Abbiamo avuto anche le occasioni per chiuderla, ed è questo il più grande rammarico".