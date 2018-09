Frosinone, squadra in ritiro a Roma fino a giovedì

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Nuova sconfitta per il Frosinone. I gialloazzurri laziali sono stati battuti davanti al pubblico amico del Genoa e restano fermi a quota un punto in classifica. Come riportano i colleghi di TuttoFrosinone.com, la squadra, dopo l'allenamento di domani alla Città dello Sport di Ferentino, andrà in ritiro a Roma fino a giovedì.